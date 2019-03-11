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В штабе ООС призвали жителей Мариуполя не покидать дома без необходимости
13-14 марта в Мариуполе (Донецкая обл.) СБУ планирует провести комплекс мероприятий по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Об этом сегодня, 11 марта, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
«Вниманию жителей г. Мариуполя! В связи с проведением 13-14 марта 2019 года превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в городе Мариуполь Донецкой области, командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное. В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и прочее)», – говорится в сообщении.
В штабе также добавили, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым. «Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц в ДРГ или террористических подразделений боевиков, немедленно сообщайте в адрес дежурных служб: 2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел.: 0629-52-53-94; ГУ НПУ в Донецкой области, тел.: 102, 0629-51-98-01. Просим не паниковать и соблюдать требования личной безопасности», – отметили в пресс-центре.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, СБУ, ООС
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