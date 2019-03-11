В Украине стало меньше переселенцев

11.03.2019 15:30

В Украине по состоянию на сегодня, 11 марта, учтен 1 млн 363 тыс. 891 переселенец из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Напомним, по состоянию на 4 марта в Украине были учтены 1 млн 364 тыс. 578 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) уменьшилось на 687 человек.

Источник: https://dnews.dn.ua