Выборы президента на Донбассе: ЦИК расширила список городов Донецкой и Луганской областей, где можно проголосовать

11.03.2019 08:46

На данных территориях население фактически не голосовало, начиная с 2014 года.

В список вошли по два города от Луганской и Донецкой областей. Как пояснил аналитик гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев, по решению ЦИК теперь в этих городах 31 марта пройдут полноценные выборы президента Украины, передает "Диалог.UA". Речь идет об Авдеевке, Марьинке, Попасной и Счастье.

По словам Клюжева, на этих территориях обеспечат возможность полноценного голосования в день президентских выборов.

"Мы приветствуем решение о разрешении агитации в этих населенных пунктах, в частности, в Авдеевке, Марьинке, Попасной, Счастье.

Обеспечение прав избирателей является обязанностью Нацполиции.

Важно также обеспечить там надлежащее администрирование выборов", - подчеркнул аналитик "ОПОРЫ". Ранее эксперты объяснили, как могут 31 марта проголосовать украинцы из оккупированных Луганска, Донецка и Крыма.

Источник: www.dialog.ua