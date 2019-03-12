- Боевики «ДНР» и «ЛНР» не отводят тяжелое вооружение – ЗРК, РСЗО и другое12:49
- В ОРДО из-за аварии без воды остались десятки тысяч человек12:33
- Донецк восхитила необычная радуга11:33
- Россия разрушила очередное перемирие на Донбассе: удар боевиков прогремел в районе Авдеевки10:58
- «Окопы превратились в грязь»: опубликовано фото бойцов ВСУ на передовой10:38
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены10:19
- Под Авдеевкой боевики обстреляли опорный пункт ВСУ09:43
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12.03.201909:30
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО09:21
- Конец войны на Донбассе: озвучен ряд прогнозов08:32
Боевики «ДНР» и «ЛНР» не отводят тяжелое вооружение – ЗРК, РСЗО и другое
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не отводят тяжелое вооружение – ЗРК, РСЗО, противотанковые пушки, БМП, БТР и другое.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«9 марта СММ зафиксировала 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 «Стрела-10) к востоку от Заиченко с многочисленными свежими следами машин на гусеничном ходу (преимущественно неустановленного типа) неподалеку, в том числе оцененные как следы машин на шасси МТ-ЛБ; следы вели в обоих направлениях вдоль дороги, ведущей к н. п. Роза (36 км к северо-востоку от Мариуполя).
Вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения 10 марта СММ констатировала, что по-прежнему отсутствовали 13 РСЗО (БМ-21) и 8 противотанковых пушек (МТ-12).
7 марта БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 1 военный грузовик («КамАЗ-4310»), двигавшийся к югу по автодороге на западной окраине н. п. Cаханка (24 км к северо-востоку от Мариуполя) в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункта 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.
10 марта Миссия зафиксировала 2 БМП-2 в районе н. п. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка); 2 БМП (БМП-1 и БМП-2) и 1 БТР-80 возле н. п. Голубовка (быв. Кировск; 51 км к западу от Луганска)».
Кроме того, «8 марта Мини-БПЛА СММ обнаружил 1 БМП-1 и 1 бронетранспортер (предположительно МТ-ЛБ) возле н. п. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска)».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, беспилотник, вооружение, ДНР, ЛНР, бронетехника, РСЗО "Град", военная техника
- ОБСЕ обнаружила танки и Грады сепаратистов
- Кремль пригнал на Донбасс "Былину": ОБСЕ обнаружила у "Л/ДНР" экспериментальное оружие России
- Боевиков «ЛНР» и «ДНР» уличили в перемещении танков, гаубиц и грузовиков с зенитками
- Террористы на Донбассе не пустили сотрудников ОБСЕ на полигон, ведь там были спрятаны их танки и БМП
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» наращивают тяжелое вооружение – танки, минометы и БМП
- ОБСЕ сообщила о новых размещениях танков боевиков у Донецка
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» не отводят тяжелое вооружение – ЗРК, РСЗО и другое12:49
- В ОРДО из-за аварии без воды остались десятки тысяч человек12:33
- Собирал дрова: В Луганске в лесу подорвался мужчина11:49
- Донецк восхитила необычная радуга11:33
- Россия разрушила очередное перемирие на Донбассе: удар боевиков прогремел в районе Авдеевки10:58
- «Окопы превратились в грязь»: опубликовано фото бойцов ВСУ на передовой10:38
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены10:19
- Под Авдеевкой боевики обстреляли опорный пункт ВСУ09:43
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12.03.201909:30
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО09:21
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» не отводят тяжелое вооружение – ЗРК, РСЗО и другое12:49
- В ОРДО из-за аварии без воды остались десятки тысяч человек12:33
- У Шария разразился крупный конфликт с россиянами: видео пропагандиста об Украине неожиданно возмутило Россию12:12
- Собирал дрова: В Луганске в лесу подорвался мужчина11:49
- Донецк восхитила необычная радуга11:33
- «Шахтер» начал продажу билетов на кубковый матч с «Динамо»11:15
- Россия разрушила очередное перемирие на Донбассе: удар боевиков прогремел в районе Авдеевки10:58
- «Окопы превратились в грязь»: опубликовано фото бойцов ВСУ на передовой10:38
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены10:19
- Ученый сфотографировал "настоящую Несси"10:00
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман20:35
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- Названы самые везучие женские имена10:04
- Как проявляют свои добрые чувства разные знаки зодиака09:30
- Чистый понедельник: что обязательно надо сделать09:15
- Стресс может положительно влиять на кишечник08:30
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе
- Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети
- Затишье после бури: ВСУ зафиксировали аномальную активность боевиков - Россия сменила тактику на Донбассе