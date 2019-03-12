Боевики «ДНР» и «ЛНР» не отводят тяжелое вооружение – ЗРК, РСЗО и другое

12.03.2019 12:49

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области не отводят тяжелое вооружение – ЗРК, РСЗО, противотанковые пушки, БМП, БТР и другое.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 10 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«9 марта СММ зафиксировала 1 зенитный ракетный комплекс (9К35 «Стрела-10) к востоку от Заиченко с многочисленными свежими следами машин на гусеничном ходу (преимущественно неустановленного типа) неподалеку, в том числе оцененные как следы машин на шасси МТ-ЛБ; следы вели в обоих направлениях вдоль дороги, ведущей к н. п. Роза (36 км к северо-востоку от Мариуполя).

Вооружение, размещенное за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения 10 марта СММ констатировала, что по-прежнему отсутствовали 13 РСЗО (БМ-21) и 8 противотанковых пушек (МТ-12).

7 марта БПЛА СММ среднего радиуса действия обнаружил 1 военный грузовик («КамАЗ-4310»), двигавшийся к югу по автодороге на западной окраине н. п. Cаханка (24 км к северо-востоку от Мариуполя) в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункта 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года.

10 марта Миссия зафиксировала 2 БМП-2 в районе н. п. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка); 2 БМП (БМП-1 и БМП-2) и 1 БТР-80 возле н. п. Голубовка (быв. Кировск; 51 км к западу от Луганска)».

Кроме того, «8 марта Мини-БПЛА СММ обнаружил 1 БМП-1 и 1 бронетранспортер (предположительно МТ-ЛБ) возле н. п. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска)».