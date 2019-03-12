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Донецк восхитила необычная радуга

12.03.2019 11:33
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Донецк восхитила необычная радуга

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка сообщают о необычной радуге, которая была видна во всех районах города.

Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.

По их словам, вчера днем, 11 марта, после грозы, которая не свойственна для марта, в городе появилась двойная радуга — редкое явление, особенно для начала весны.

Радугу видели во многих районах города. По словам дончан, они надеются, что это хороший знак.

Однако есть и те, кто считает это плохой приметой.

«В Донецке гроза и гром …"по голому сволу»…плохая примета… К нашим напастям еще голода не хватало», — пишут участники обсуждений.



Теги: Донецк, Донбасс, люди, весна, приметы, гром, гроза, соцсети
 
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