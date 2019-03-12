Конец войны на Донбассе: озвучен ряд прогнозов

12.03.2019 08:22

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года. Мнений по поводу того, когда и как он завершится – огромное множество. И они зачастую противоречат друг другу.

Подборку таких мнений собрал сайт dnews.dn.ua. Приводим их вашему вниманию.

В июле прошлого года командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что «есть немалые шансы для быстрого завершения вооруженного противостояния на Донбассе». Похожие заявления делали бывший заместитель начальника генерального штаба украинской армии Игорь Романенко, внефракционный нардеп, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза, бывший первый заместитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Но есть и те, кто уверен – конфликт будет длиться еще годы. Эксперт по вопросам обороны и безопасности, полковник СБУ в отставке Олег Стариков считает, что ни в нынешнем, ни в следующем году ситуация на Донбассе принципиально не изменится. Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик также отмечал, что этот конфликт – надолго. И призывал научиться жить в ситуации конфликта, как Израиль, продумывая не мифические планы "замирения", а «стратегию существовании рядом со страной-агрессором, которая оккупировала часть Украины». Глава аналитического центра «Институт региональной политики» Энрике Менендес заявил, что, по его мнению, конфликт на Донбассе не разрешится в ближайшие… 5-7 лет. Аналитик, журналист и публицист Виталий Портников в июле прошлого года вообще завил: «Мы должны быть готовы, что конфликт на Донбассе завершится через 20 лет или никогда…».

«Военного решения конфликта на Донбассе нет. И в ближайшем обозримом будущем (4-5 лет) оно не появится. Да и вообще, решение одного военного конфликта путем его эскалации или начала другого конфликта трудно считать урегулированием», - отмечает dnews.dn.ua

Таким образом, остаются только мирные – политические и дипломатические способы. Которых, по большому счету, три.

Во-первых, это так называемая реинтеграция неподконтрольного Донбасса в Украину.

Во-вторых, вхождение неподконтрольного Донбасса в состав России.

В третьих, юридическое международное признание нынешнего status quo.

Реинтеграция неподконтрольного Донбасса в Украину выглядит наиболее реалистичным вариантом завершения конфликта. Гарантам Минских соглашений и Украине остается только договориться об условиях и последовательности выполнения этих условий. Но тут есть сразу несколько существенных «но», делающих и этот вариант развития событий крайне проблематичным в реализации. Так, то же огромное количество разнообразных (условно, конечно) сценариев реализации варианта реинтеграция Донбасса (ввод международного миротворческого контингента под эгидой ООН, референдум в «Л-ДНР», и мирный хорватский вариант, и «тактика малых шагов» Арсена Авакова, и прямые переговоры Украина – «республики») говорит об… отсутствии реального варианта.

Суть же проблемы в том, что стороны не могут договориться, потому что… не готовы договориться. Каждая сторона видит возвращение Донбасса в Украину исключительно на своих условиях, и ни к каким компромиссам по тому поводу не склонна.

«Надо быть реалистами. Возможность нормальной реинтеграции Донбасса зависит не от украинских властей, а от Путина. Реальная реинтеграция Донбасса возможна только на условиях, приемлемых для Украины. Пойдет Путин на компромисс, приемлемый для Украины, тогда будет возможна и реинтеграция Донбасса», – считает политоог Владимир Фесенко.

Включение квазиобразований «ДНР» и «ЛНР» в состав России, которая и так пытается отбиться от санкций, чреват их усилением. Официальная позиция РФ такова: придерживаться Минских соглашений. А по ним Донбасс – часть Украины и должен вернуться в ее состав (правда, с особым статусом).

Юридическое международное признание «независимости» (от Украины) «ДНР» и «ЛНР» – еще более фантастический вариант. Все крупные мировые игроки – США, Евросоюз и… та же Россия выступают против этого.

Так что, скорее всего, пока нас ждет промежуточный вариант, условно называемый «ни войны, ни мира». Это то, что можно видеть в Донбассе в последние несколько лет - вялотекущие локальные боевые действия, иногда обостряющиеся, но быстро затухающие. И наиболее вероятным исходом в данном случае будет заморозка конфликта по примеру Приднестровья или Нагорного Карабаха. Если, конечно, политика Киева или Москвы не претерпит резких изменений. Или коллективный Запад не начнет более мощное давление на Россию.