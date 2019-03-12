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Марионетка Пушилин: стало известно, как Кремль готовится к наступлению на Донбассе
Главарь боевиков ДНР Денис Пушилин получил от российского руководства задачу "отжать" коммунальное предприятие "Вода Донбасса".
Об этом сообщает издание "Фашик донецкий" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает apostrophe.ua.
"Пушилин приказал всеми способами раскрутить и осветить конфликт по поводу воды в СМИ, ибо он владеет информацией о том, что роспропаганда уже разработала и подготовила информкампанию по этому поводу. Также Пушилин сказал, что конфликт в СМИ — это лишь предлог для выхода на границы Донецкой области: РФ упаковывает причины возможного наступления и выхода на границы области в блестящий фантик и все пучком будет", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что попытку выйти на границы Донецкой области РФ предпримет "во время хаоса в Украине".
"Ситуация с КП Вода Донбасса будет накаляться и бурно освещаться во всех пропагандистских СМИ. Часть информации сольют нашим рублевым проституткам (типа оппозиционным журналистам), которые будут верещать про инсайд. Также наших обычных людей будут использовать как полезных дурачков: они будут верещать зрада и все такое... Нас ждут увлекательнейших три недели, ибо русня уже все придумала. Вскроется не одна консерва, будут провокации и фейковые новости", - добавили в издании.
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, граница, Вода Донбасса, коммунальная собственность, ДНР, боевики, Пушилин
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