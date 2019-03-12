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Меткий удар ВСУ по огневой точке боевиков под Донецком. ВИДЕО
12.03.2019 14:38
Украинские бойцы уничтожили позиции российских террористов на Ясиноватской развязке на Донбассе, используя управляемые ракеты.
Соответствующее видео опубликовал в сети блогер с ником "Львовский метрополитен", передает apostrophe.ua.
На записи видно, как бойцы ООС двумя точными выстрелами уничтожают два укрепления оккупантов. Потери боевиков и время съемки не уточняются.
Теги: Донбасс, Ясиноватая, обстрел, боевики, потери, ВСУ, ракетный комплекс, соцсети, ООС
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