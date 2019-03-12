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ООН опубликовала статистику гибели мирных жителей Донбасса за 2018 год
В 2018 году на Донбассе погибли 55 мирных жителей из-за обстрелов, при этом около 300 получили ранения.
Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека, передает "Диалог.UA".
Ранее на Донбассе было завершено очередное перемирие из-за обстрелов по украинским военным. Отмечается, что Миссия ООН провела пресс-конференцию в Киеве и сообщила неутешительные данные, согласно которым на 5-м году конфликта на Востоке Украины продолжают умирать мирные жители. Так, за 2018 год, по данным ООН, было убито 55 людей, которые проживают в зоне конфликта. Кроме того, ранения средней и сильной тяжести получило 279 человек. Отмечается, что такие показатели являются наименьшими за все годы конфликта, также количество погибших сократилось вдвое по сравнению с 2017 годом. По данным с 16 ноября 2018 года по 15 февраля на Донбассе погибло двое мирных жителей.
Теги: Донбасс, люди, ООН, конфликт, статистика, гибель, обстрелы
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