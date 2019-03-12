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Архив - Донецкая область

Под Авдеевкой боевики обстреляли опорный пункт ВСУ

12.03.2019 09:43
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Под Авдеевкой боевики обстреляли опорный пункт ВСУ

За сутки противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе Авдеевки.

В результате обстрела пострадавших среди украинских военных нет.

«С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», - подчеркнули в Штабе.



Теги: Донбасс, Авдеевка, штаб, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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