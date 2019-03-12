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Россия разрушила очередное перемирие на Донбассе: удар боевиков прогремел в районе Авдеевки
12.03.2019 10:58
Незаконные вооруженные бандформирования на Донбассе сорвали объявленное перемирие, атаковав позицию ВС Украины в районе Авдеевки.
За минувшие сутки, 11 марта, пророссийские боевики "ДНР" один раз нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины, передает "Диалог.UA".
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил. "В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 1 раз обстрелял из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе города Авдеевка", - указано в сообщении штаба. К счастью, потерь среди военных Украины в результате обстрела не было. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Теги: Россия, Донбасс, Авдеевка, атака, перемирие, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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