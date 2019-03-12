Ситуация в пунктах пропуска утром 12.03.2019

12.03.2019 09:30

Сегодня утром, 12 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 37,4 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8480 человек и 1005 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7810 человек и 1420 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7015 человек и 1295 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3925 человек и 875 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10 125 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 255 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/40;

КПВВ «Марьинка» – 20/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

Иван: «5:09. 6:00 (по местному времени, – ред.) Горловка – Майорск ~ 22 авто льгота и 40 обычный»;

Гарик: «6:24. Горловка в Майорск: пешая очередь за туалетом».

КПВВ «Марьинка»:

«Земляк»: «4:55. "Каргилл". В сторону Курахово машин до моста. Штук 80-100. Пеших много, человек 150. Льготы машин 60. Почти до моста. Бабковозов штук 12».

КПВВ «Новотроицкое»:

Станислав: «5:04. Еленовка. Основная до 3го туалета. Льгота в районе 1-го»;

Станислав: «6:20. Еленовка. Основная за 3 туалет, льгота до 2-го, суперльгота прется справа»;

Станислав: «8:00. Еленовка. Стоим глухо, ни разу не двинулись с 6 утра ни основная, ни льгота. Основная на повороте, льгота между 2 и 3, прет суперльгота».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.