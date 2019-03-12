- Под Авдеевкой боевики обстреляли опорный пункт ВСУ09:43
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12.03.201909:30
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО09:21
- Конец войны на Донбассе: озвучен ряд прогнозов08:32
- Ситуация на Донбассе: члены НВФ обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой08:09
- Обострение под Донецком: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе07:51
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"07:31
- Монетизация субсидий: как и сколько можно сэкономить22:15
- Нас всех перебьют: в "ДНР" паника из-за военной мощи ВСУ21:48
- Ситуация на блокпостах ОРДО: Каргил и Еленовка — весь день большие очереди21:28
Ситуация в пунктах пропуска утром 12.03.2019
Сегодня утром, 12 марта, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 11 марта линию разграничения через КПВВ пересекли 37,4 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 8480 человек и 1005 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 7810 человек и 1420 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7015 человек и 1295 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3925 человек и 875 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 10 125 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 255 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 25/40;
КПВВ «Марьинка» – 20/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 30/40;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
Иван: «5:09. 6:00 (по местному времени, – ред.) Горловка – Майорск ~ 22 авто льгота и 40 обычный»;
Гарик: «6:24. Горловка в Майорск: пешая очередь за туалетом».
КПВВ «Марьинка»:
«Земляк»: «4:55. "Каргилл". В сторону Курахово машин до моста. Штук 80-100. Пеших много, человек 150. Льготы машин 60. Почти до моста. Бабковозов штук 12».
КПВВ «Новотроицкое»:
Станислав: «5:04. Еленовка. Основная до 3го туалета. Льгота в районе 1-го»;
Станислав: «6:20. Еленовка. Основная за 3 туалет, льгота до 2-го, суперльгота прется справа»;
Станислав: «8:00. Еленовка. Стоим глухо, ни разу не двинулись с 6 утра ни основная, ни льгота. Основная на повороте, льгота между 2 и 3, прет суперльгота».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, соцсети, КПВВ, очереди, ГПСУ
- Ситуация на блокпостах: Очереди небольшие, везде можно проехать достаточно быстро
- Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке
- Донбасская линия разграничения: появились новые данные об очередях и пересечении
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Майорское» нет очереди
- Очереди у донбасских пунктов пропуска: полные данные на утро 29 января
- Соцсети о ситуации на донбасских пунктах пропуска: очереди, льготники и "пеших полный навес"
- Под Авдеевкой боевики обстреляли опорный пункт ВСУ09:43
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12.03.201909:30
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО09:21
- Боевик «ЛНР» с позывным «Муравей» подорвался дома на гранате08:48
- Конец войны на Донбассе: озвучен ряд прогнозов08:32
- Ситуация на Донбассе: члены НВФ обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой08:09
- Обострение под Донецком: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе07:51
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"07:31
- Монетизация субсидий: как и сколько можно сэкономить22:15
- Нас всех перебьют: в "ДНР" паника из-за военной мощи ВСУ21:48
- Под Авдеевкой боевики обстреляли опорный пункт ВСУ09:43
- Ситуация в пунктах пропуска утром 12.03.201909:30
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО09:21
- Вышел первый трейлер американского сериала о Чернобыле (ВИДЕО)09:00
- Боевик «ЛНР» с позывным «Муравей» подорвался дома на гранате08:48
- Конец войны на Донбассе: озвучен ряд прогнозов08:32
- Ситуация на Донбассе: члены НВФ обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой08:09
- Обострение под Донецком: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе07:51
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"07:31
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман20:35
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- Названы самые везучие женские имена10:04
- Как проявляют свои добрые чувства разные знаки зодиака09:30
- Чистый понедельник: что обязательно надо сделать09:15
- Стресс может положительно влиять на кишечник08:30
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе
- Затишье после бури: ВСУ зафиксировали аномальную активность боевиков - Россия сменила тактику на Донбассе
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)
- Боевики разместили объявление о краже РСЗО "Град" на OLX: оккупантов подняли на смех в Сети
- Патриоты Украины показали сюрприз из "ЛНР": опубликован "глоток свежего воздуха" из Луганска