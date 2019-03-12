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Спасатели предупредили жителей Крыма, Донбасса, Херсонщины и Запорожья о надвигающейся буре

12.03.2019 15:21
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Спасатели предупредили жителей Крыма, Донбасса, Херсонщины и Запорожья о надвигающейся буре

12 марта на Украину на отдельные регионы обрушится новая мощная буря, поэтому украинские спасатели рекомендуют быть крайне осторожными.

Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС, передает donpress.com.

В ведомстве отметили:

«По данным Укргидрометцентра, 12 марта днем в Крыму, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях значительные осадки в виде снега и дождя (I уровень опасности, желтый)».

Как стало известно, мощный ветер немного утихнет днем, однако, спасатели предупреждают о порывах до 15−20 метров в секунду на севере Левобережья.



Теги: Донбасс, Крым, Запорожье, Херсон, спасатели, осадки, ветер, гидрометеоцентр
 
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