Спасатели предупредили жителей Крыма, Донбасса, Херсонщины и Запорожья о надвигающейся буре

12.03.2019 15:21

12 марта на Украину на отдельные регионы обрушится новая мощная буря, поэтому украинские спасатели рекомендуют быть крайне осторожными.

Об этом сообщает пресс-служба ГоСЧС, передает donpress.com.

В ведомстве отметили:

«По данным Укргидрометцентра, 12 марта днем в Крыму, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях значительные осадки в виде снега и дождя (I уровень опасности, желтый)».

Как стало известно, мощный ветер немного утихнет днем, однако, спасатели предупреждают о порывах до 15−20 метров в секунду на севере Левобережья.