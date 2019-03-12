В одной из школ Донетчины снесло часть крыши

12.03.2019 18:27

В Мирнограде разыгравшаяся буря снесла часть крыши одной из школ города. Об этом сообщает Трибун.

Кровля была снесена в школе № 17. Порывы ветра сорвали внушительную часть покрытия из металлопрофиля.

Информацию телеканалу подтвердил заместитель начальника мирноградской ГПСЧ-52 Анатолий Фомин, который выехал в школу вместе с дежурным нарядом спасателей.

По словам Фомина, вызов на линию "101" поступил сегодня около 7:40. По состоянию на 8.30 бригада ГПСЧ-52 приступила к осмотру пострадавшей кровли, чтобы впоследствии освободить здание от угрожающих падением обломков. Причины, масштаб аварии и размер причиненного ущерба устанавливаются.