Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В ОРДО из-за аварии без воды остались десятки тысяч человек

12.03.2019 12:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В ОРДО из-за аварии без воды остались десятки тысяч человек

Более 24 000 абонентов в неподконтрольном Украине Харцызске Донецкой области остались без водоснабжения в результате аварии.

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отметили:

«Двенадцатого марта на пересечении улицы Постышева и переулка Сеченова в Харцызске произошел порыв водопровода диаметром 400 мм. Без водоснабжения остались 24 204 абонента и 25 социальных объектов».

Кроме того, накануне вследствие непогоды в поселке шахты 6/7 в неподконтрольной Украине Горловке произошел обрыв линии электропередачи, без электроснабжения осталось 530 абонентов.



Теги: Донбасс, Горловка, Харцызск, авария, МЧС, водоснабжение, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх