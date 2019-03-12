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В ОРДО из-за аварии без воды остались десятки тысяч человек
12.03.2019 12:33
Более 24 000 абонентов в неподконтрольном Украине Харцызске Донецкой области остались без водоснабжения в результате аварии.
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ДНР», передает donpress.com.
В «ведомстве» отметили:
«Двенадцатого марта на пересечении улицы Постышева и переулка Сеченова в Харцызске произошел порыв водопровода диаметром 400 мм. Без водоснабжения остались 24 204 абонента и 25 социальных объектов».
Кроме того, накануне вследствие непогоды в поселке шахты 6/7 в неподконтрольной Украине Горловке произошел обрыв линии электропередачи, без электроснабжения осталось 530 абонентов.
Теги: Донбасс, Горловка, Харцызск, авария, МЧС, водоснабжение, ДНР
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