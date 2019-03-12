Главная / Новости / Донецкая область / В ОРДО на железной дороге обнаружили взрывное устройство: движение перекрыто
Последние новости раздела
- В ОРДО на железной дороге обнаружили взрывное устройство: движение перекрыто21:31
- Оккупанты РФ ударили по ВСУ из запрещенного оружия - Донбасс содрогнулся от разрывов десятков снарядов20:02
- Сравнение зарплат жителей Донбасса и "ДНР" "убило" боевиков: "За что мы умираем, и зачем нам этот Путин"18:59
- В одной из школ Донетчины снесло часть крыши18:27
- В ОРДО за выходные произошло десятки ДТП, травмированы 12 человек17:58
- В Мариуполе в трамвае умер пассажир17:37
- От сердечного приступа умер боевик «ДНР» из Шахтерска17:22
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект16:59
- Боевики «ДНР» наблюдателям СММ ОБСЕ запрещают проезд16:19
- ООН опубликовала статистику гибели мирных жителей Донбасса за 2018 год15:37
В ОРДО на железной дороге обнаружили взрывное устройство: движение перекрыто
12.03.2019 21:31
Монтер пути обнаружил взрывоопасный предмет на перегоне Амвросиевка — Квашино ГП «Донецкая железная дорога».
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «ДЖД», передает donpress.com.
Так, на предприятии отметили:
«Утром 11 марта на железнодорожном перегоне Амвросиевка — Квашино Донецкой железной дороги в полосе отвода было обнаружено взрывное устройство. Опасную находку заметил монтер пути Вячеслав Федотов».
По информации, после обнаружения взрывоопасного предмета данный участок пути был закрыт для движения, а о находке было сообщено в «военную комендатуру, МЧС и полицию» неподконтрольного Украине Донецка. Прибывшие на место специалисты изъяли боеприпас. Как стало известно, инцидент произошел на 1197 километре перегона.
Теги: Донбасс, полиция, Донецкая железная дорога, МЧС, взрывное устройство, взрывоопасные предметы, ОРДО
Читайте также:
- Пиротехники в Донецкой области за вчерашние сутки изъяли и обезвредили 74 взрывоопасных предмета
- В Донецкую область "прибыли" метель и сильный ветер
- Опасность взрыва: в Мариполе эвакуировали детей (ВИДЕО)
- В центре Донецка прогремел взрыв. Разрушен морг Железнодорожной больницы (ФОТО)
- В Покровске задержали взрывоопасного путешественника
- Взрывная Донетчина: мины у жилищ, партоны в багажниках и гранаты в карманах
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина20:58
- На Луганщине подорвался автомобиль: ранены двое украинских военных20:29
- Оккупанты РФ ударили по ВСУ из запрещенного оружия - Донбасс содрогнулся от разрывов десятков снарядов20:02
- Сравнение зарплат жителей Донбасса и "ДНР" "убило" боевиков: "За что мы умираем, и зачем нам этот Путин"18:59
- В одной из школ Донетчины снесло часть крыши18:27
- В ОРДО за выходные произошло десятки ДТП, травмированы 12 человек17:58
- В Мариуполе в трамвае умер пассажир17:37
- От сердечного приступа умер боевик «ДНР» из Шахтерска17:22
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект16:59
- Боевики «ДНР» наблюдателям СММ ОБСЕ запрещают проезд16:19
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина20:58
- На Луганщине подорвался автомобиль: ранены двое украинских военных20:29
- Оккупанты РФ ударили по ВСУ из запрещенного оружия - Донбасс содрогнулся от разрывов десятков снарядов20:02
- В России выпустили монету с изображением Крымского моста19:28
- Сравнение зарплат жителей Донбасса и "ДНР" "убило" боевиков: "За что мы умираем, и зачем нам этот Путин"18:59
- В одной из школ Донетчины снесло часть крыши18:27
- В ОРДО за выходные произошло десятки ДТП, травмированы 12 человек17:58
- В Мариуполе в трамвае умер пассажир17:37
- От сердечного приступа умер боевик «ДНР» из Шахтерска17:22
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект16:59
- Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить15:57
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман20:35
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- Названы самые везучие женские имена10:04
- Как проявляют свои добрые чувства разные знаки зодиака09:30
- Чистый понедельник: что обязательно надо сделать09:15
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- ВСУ в 30 км от Донецка: напуганные боевики "ДНР" пустили в ход новые снаряды под Красногоровкой. ВИДЕО
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- Оккупант резко затих на Донбассе: в ООС рассказали о необычном поведении боевиков "Л/ДНР"
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)
- Кураторы РФ устроили боевикам проблемы с техникой на передовой: "ИС" о конфликте оккупантов на Донбассе