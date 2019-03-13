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Эвакуированы для оказания медпомощи: В зоне ООС под обстрел попали военные
В зоне проведения операции Обхединенных сил ранены двое военных. Об этом сегодня, 13 марта, сообщили в пресс-центре Министерства обороны Украины.
В пресс-центре отметили, что, по состоянию на 12:00 сегодня, 13 марта, напряженной остается обстановка на донецком направлении, где с начала суток произошло 2 обстрела. С 7:20 утра незаконные вооруженные формирования начали обстреливать опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Авдеевки. Противник в течение 55 минут со стороны неподконтрольного украинским властям Минерального вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
А около 11:00 в районе Марьинки зафиксирован обстрел украинских позиций снайпером противника.
В Минобороны также сообщили, что вследствие обстрелов 2-е военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, война, эвакуация, ООС
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