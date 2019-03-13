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Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин в резонансном интервью намекнул на план российской армии ввести военный контингент с маркировкой "миротворческих сил" в 2014 году в момент начала оккупации Донбасса.
Однако у российского наемника есть и гораздо более важная информация о планах Москвы 2014 года.
Отвечая на вопрос о планах боевиков на начало вторжения, Гиркин подтвердил, что рассчитывал на "крымский сценарий" для Донбасса и более позднее создание так называемой "Новороссии".
Наемник заявил, что на границе с Украиной уже на тот момент Москва сосредоточила крупную военную группировку собственной армии, при этом на бронетехнику наносилась маркировка "миротворческие силы".
Однако вместе с общеизвестной информацией Гиркин заявил о наличии у него закрытой части, которая находится на уровне государственной тайны, потому и поделиться ею он пока не может. "Но это все общеизвестно, а у меня была и "закрытая" информация.
На данный момент я считаю, что она по-прежнему представляет из себя государственную тайну, поэтому поделиться ей не могу и смогу (если смогу) еще не скоро.
Во всяком случае, я был уверен, что главная задача состоит в обеспечении проведения референдума, а после него РФ так или иначе окажет прямую и действенную поддержку народному выступлению", - заявил Гиркин.
"Гиркин о секретах времен начала "гражданской" войны", - комментирует признание наемника блогер Necro Mancer.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, Гиркин, ООС
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