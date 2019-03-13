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Архив - Донецкая область

Прошел подготовку в РФ: в зоне ООС задержан член группировки «ЛНР»

13.03.2019 17:00
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На одном из блокпостов на Донбассе был задержан член группировки «ЛНР». Такую информацию обнародовал сегодня, 13 марта, пресс-центр штаба ООС.

Сообщается, что 12 марта сотрудники Нацполиции Украины из состава Объединенных сил задержали наемника НВФ из «4-й отдельной мотострелковой бригады 2АК».

По данным штаба, задержанный гражданин Б. в свое время прошел подготовку в городе Белгород, Российская Федерация, после чего в составе незаконных вооруженных формирований и принимал участие в боевых действиях против украинской армии.

На данный момент с гражданином Б. проводятся следственные мероприятия.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, война, ЛНР, ООС
 
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