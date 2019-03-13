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Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов
Сегодня стало известно об очередной партии «ихтамнетов», которые прибыли на Донбасс по распоряжению российского диктатора Владимра Путина.
В частности, речь идет о выпускниках военных вузов России, которых Кремль решил дрессировать и закалять войной на Востоке нашей страны. Как передают корреспонденты replyua.net со ссылкой на данные телеканала ICTV, украинская разведка сообщает, что снайперы российской армии, окончившие вузы в РФ, уже полным ходом воюют в зоне ООС.
В обнародованном с передовой видео отмечается, что наемники из России активно продолжают обстреливать позиции украинских защитников на Донбассе, пользуясь при этом широчайшим арсеналом оружия. В сообщении также говорится, что Москва не перестает перебрасывать оружие на оккупированную часть Луганской и Донецкой областей. (На видео с 1 минуты 16-й секунды).
Отмечается, что на протяжении последнего времени чрезмерно активно начали себя вести снайперы в рядах террористов. Украинская разведка отмечает, что Кремль перебросил на Донбасс выпускников военных вузов Российской Федерации. Журналисты сообщают, что как и ранее Москва проводит практические занятия на территории иных государств. Напомним, ранее вчера мы уже сообщали, что Россия перебросила в «ЛНР» партию якутов.
Источник: https://replyua.net
Теги: Россия, Донбасс, Путин, ДНР, ЛНР
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