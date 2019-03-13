«Шантажа не будет!»: Украина никогда не пойдет на прямой контакт с «ЛДНР» - Геращенко

13.03.2019 18:30

В очередной раз, что уже ни для кого не является удивительным, Российская Федерация срывает заседание гуманитарной группы ТКГ по разрешению войны на Донбассе. Как передают корреспонденты replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщила переговорщик в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.



В частности, она заявила: «Сегодня в Минске прошло 104-е заседание ТКГ и групп. Чем ближе дата выборов в украинском государстве, тем позиция России более вульгарная и несдержанная. В очередной раз Москва специально срывает работу гуманитарной группы своими высказываниями, что Кремль не является участником и даже стороной конфликта на Востоке нашей страны. Они заявляют, что «ихтамнет», а также всячески навязывают Киеву условия прямого диалога непосредственно со своими марионетками в «ЛДНР». А те боевики, которые присутствуют на переговорах в столице Беларуси, по приглашению России, активно подыгрывают агрессору. Но нужно им понять, что никакого шантажа украинского государства не будет».



Согласно словам первого заместителя спикера ВРУ, Украина никогда не пойдет на прямой диалог с представителями террористических организаций Донбасса.