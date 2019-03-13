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В «Л-ДНР» заявили, что в Минске начались переговоры по Донбассу
В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 13 марта, сообщают интернет-ресурсы на неподконтрольной украинским властям территории.
В «ДНР» сообщают, что «подгруппы по экономическим и гуманитарным вопросам приступили к переговорам по Донбассу в Минске».
В «ЛНР» утверждают, что «рабочая группа по гуманитарным вопросам приступила к работе в Минске. Украина представлена лишь экспертами. Уполномоченные представители в рабочей группе от Киева Виктор Медведчук и Ирина Геращенко отсутствуют на заседании».
Также в «ЛНР» заявляют, что «подгруппа по вопросам безопасности начала работу в Минске».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Минск, переговоры, ДНР, ЛНР
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