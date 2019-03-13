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Архив - Донецкая область

В "ЛНР" сообщают о введении принудительной трудовой повинности - СМИ

13.03.2019 15:30
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В "ЛНР" сообщают о введении принудительной трудовой повинности - СМИ

Трудовая повинность для гражданского населения вводится в "ЛНР" согласно постановлению так называемого "совета министров" "ЛНР".

Об этом сообщает издание "Остров" со ссылкой на "документ", передает "Диалог.UA". Ранее боевики "ЛНР" нанесли удар по бизнесу, приняв скандальный "закон".

Сообщается, что к трудовой повинности будут привлекать граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

В некоторых населенных пунктах уже начали ходить по домам и разъяснять, когда и как будет проводиться данная трудовая повинность.

Отмечается, что люди обязаны будут прибывать в указанные места и выполнять работы "для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановления поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения".

В данных мероприятиях не будут участвовать те, кто пойдет в ряды боевиков, а также матери-одиночки и беременные. Контролировать трудовую повинность будут так называемая "народная милиция", а за четкое выполнение всех указанных действий людей будут кормить.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, ЛНР, ООС
 
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