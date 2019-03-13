В Украине создали мобильное приложение для переселенцев

13.03.2019 10:45

В Украине разработали мобильное приложение для переселенцев. Известно, что инициатором стал благотворительный фонд «Горение», сообщает портал «Znaj.ua».

Так, во время презентации программы «IDPRights – защита прав ВПЛ» в Краматорске (Донецкая обл.) заявили, что мобильное приложение поможет решить актуальные вопросы по оформлению пенсий, социальной помощи и др.

В приложении разработчики предложили по основным вопросам пользоваться имеющимися алгоритмом действий с подробным описанием документов, необходимых для оформления помощи либо пенсии. По словам руководителя группы разработчиков, сюда же включены образцы заполнения всех бланков.

Помимо этого, в случае возникновения нестандартных ситуаций есть возможность задать вопрос индивидуально юристу, заполнив электронную форму. Причем ответ переселенец получает на электронный адрес, указанный при регистрации в программе.

Кроме того, в программе предусмотрены активные ссылки на сайты различных организаций, а также новости, связанные с проблемами переселенцев. Таким образом, отпадает необходимость самостоятельно отслеживать изменения, приложение самостоятельно сообщает о нововведениях. Мобильное приложение сейчас доступно на Google Play, а в ближайшее время появится в Аpple Store.

Источник: https://dnews.dn.ua