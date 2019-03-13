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В зоне ООС двое украинских военных получили ранение в результате обстрела боевиков
После того, как за предыдущие сутки в зоне ООС прошли без потерь, двое украинских военных получили ранения в ходе операции Объединенных сил в среду.
Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Максим Праута, передают Українськi Новини.
В среду утром боевики дважды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, вследствие чего получили ранения и были эвакуированы в медицинские учреждения двое украинских военнослужащих.
"Напряженной остается обстановка на донецком направлении, где с начала суток произошло 2 обстрела… Вследствие обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения и эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи", - сказал он.
С 7:20 боевики начали обстреливать опорные пункты подразделений Объединенных сил у Авдеевки.
Противник в течение 55 минут со стороны оккупированного Минерального вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Как сообщали Українські Новини, 7 марта боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате обстрелов пять военных ВСУ получили ранения.
6 марта девять раз открывали огонь по позициям наших войск. Ни один военнослужащий в ходе боевых действий не пострадал.
До этого на Донбассе боевики ранили двух воинов ВСУ и понесли потери.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, военные, ранения, боевики, ООС
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