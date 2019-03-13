- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»07:45
- Блокпосты ОРДО: люди возмущены работой КПП «ДНР»07:15
- В ОРДО на железной дороге обнаружили взрывное устройство: движение перекрыто21:31
- Оккупанты РФ ударили по ВСУ из запрещенного оружия - Донбасс содрогнулся от разрывов десятков снарядов20:02
- Сравнение зарплат жителей Донбасса и "ДНР" "убило" боевиков: "За что мы умираем, и зачем нам этот Путин"18:59
- В одной из школ Донетчины снесло часть крыши18:27
- В ОРДО за выходные произошло десятки ДТП, травмированы 12 человек17:58
- В Мариуполе в трамвае умер пассажир17:37
- От сердечного приступа умер боевик «ДНР» из Шахтерска17:22
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект16:59
Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
Информация о том, что убитый экс-главарь НВФ «Спарта» Арсен Павлов («Моторола») мог выжить при взрыве лифта в неподконтрольном Донецке вряд ли правдива, так как Россия не стала бы проводить такую сложную спецоперацию по эвакуации автомойщика. Об этом заявил ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай.
Комментируя новость издания «Вести», которое со ссылкой на слова неназванного разведчика ВСУ, сообщило о вероятности фейковой смерти «Моторолы», Гай выразил сомнение, что такое нужно было проводить ГРУ РФ:
«Я не исключаю никаких возможностей, но вопрос в том, мог ли „Моторола“ в обход ГРУ РФ и ФСБ провести самостоятельно такую операцию? Я думаю, что не мог. А нужно ли спецслужбам РФ проводить эвакуацию мойщика автомобилей, который в принципе не владел никакой серьезной информации и играл просто роль в этом спектакле, я не уверен. Это слишком сложная операция, а он слишком малая сошка, чтобы заниматься его эвакуацией».
При этом Гай не исключает вероятность постановки, но все же склоняется к мысли, что «Моторола» скорее мертв:
«Я склоняюсь к тому, что он скорее всего мертв, потому что такая судьба коснулась не одного главаря, там уже не мало погибло. И говорить, что это все была удачная эвакуация, я думаю, что это неправда».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, террорист, АТО, боевик Моторола
- Штаб АТО предупреждает: в Одессу собрался приехать Гиркин (ВИДЕО)
- Был Мурик, стал жмурик: в Донбассе уничтожен российский террорист из Севастополя Максим Мурашко
- Приехал пить водку в оккупированный Донбасс и убивать украинцев: под Желобком ликвидирован российский капитан Александр Щерба
- "ВСУ сравнивают нас с землей! У нас большие потери: за месяц весны, как за четыре зимы!" - командир взвода "ВС ДНР" "Погранец" о ситуации под Авдеевкой. ВИДЕО
- В Авдеевке снайпер террористов убил защитника Украины
- Подробности мощнейшего уничтожения донбасских оккупантов (ВИДЕО)
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»07:45
- Блокпосты ОРДО: люди возмущены работой КПП «ДНР»07:15
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают22:01
- В ОРДО на железной дороге обнаружили взрывное устройство: движение перекрыто21:31
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина20:58
- На Луганщине подорвался автомобиль: ранены двое украинских военных20:29
- Оккупанты РФ ударили по ВСУ из запрещенного оружия - Донбасс содрогнулся от разрывов десятков снарядов20:02
- Сравнение зарплат жителей Донбасса и "ДНР" "убило" боевиков: "За что мы умираем, и зачем нам этот Путин"18:59
- В одной из школ Донетчины снесло часть крыши18:27
- В ОРДО за выходные произошло десятки ДТП, травмированы 12 человек17:58
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»07:45
- Крым на грани катастрофы: на оккупированном полуострове произошел новый химический выброс07:30
- Блокпосты ОРДО: люди возмущены работой КПП «ДНР»07:15
- За кулисами «Черкасского побоища»22:30
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают22:01
- В ОРДО на железной дороге обнаружили взрывное устройство: движение перекрыто21:31
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина20:58
- На Луганщине подорвался автомобиль: ранены двое украинских военных20:29
- Оккупанты РФ ударили по ВСУ из запрещенного оружия - Донбасс содрогнулся от разрывов десятков снарядов20:02
- В России выпустили монету с изображением Крымского моста19:28
- За кулисами «Черкасского побоища»22:30
- Аренда жилья: Слишком низкие цены должны насторожить15:57
- Мед перед сном: с организмом происходят удивительные вещи22:48
- Медики сообщили, что ни в коем случае нельзя мазать йодом20:49
- Гороскоп на неделю: у Девы возможен новый роман20:35
- Эксперты составили прогноз магнитных бурь в Украине на март месяц16:00
- Комаровский рассказал, какие напитки для детей самые полезные15:47
- Великий пост: священник рассказал что нужно, и что ни в коем случае нельзя делать в этот период13:20
- Названы самые везучие женские имена10:04
- Как проявляют свои добрые чувства разные знаки зодиака09:30
- "Если так дело и дальше пойдет - то нас перебьют..." - Ходаковский признал тяжелый разгром "ДНР" на Донбассе
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- Режиму перемирия пришел конец - враг "выкатил" на линию фронта 120-мм артиллерию и ракетные комплексы
- Мы знаем, что у вас живет переселенец: Жители Мариуполя получили письма от коммунального предприятия (Видео)
- «Окопы превратились в грязь»: опубликовано фото бойцов ВСУ на передовой
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект
- Блокпосты ОРДО: в Горловке огромные очереди, на Каргиле медленное движение