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Архив - Донецкая область

Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»

13.03.2019 07:45
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Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»

Информация о том, что убитый экс-главарь НВФ «Спарта» Арсен Павлов («Моторола») мог выжить при взрыве лифта в неподконтрольном Донецке вряд ли правдива, так как Россия не стала бы проводить такую сложную спецоперацию по эвакуации автомойщика. Об этом заявил ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай.

Комментируя новость издания «Вести», которое со ссылкой на слова неназванного разведчика ВСУ, сообщило о вероятности фейковой смерти «Моторолы», Гай выразил сомнение, что такое нужно было проводить ГРУ РФ:

«Я не исключаю никаких возможностей, но вопрос в том, мог ли „Моторола“ в обход ГРУ РФ и ФСБ провести самостоятельно такую операцию? Я думаю, что не мог. А нужно ли спецслужбам РФ проводить эвакуацию мойщика автомобилей, который в принципе не владел никакой серьезной информации и играл просто роль в этом спектакле, я не уверен. Это слишком сложная операция, а он слишком малая сошка, чтобы заниматься его эвакуацией».

При этом Гай не исключает вероятность постановки, но все же склоняется к мысли, что «Моторола» скорее мертв:

«Я склоняюсь к тому, что он скорее всего мертв, потому что такая судьба коснулась не одного главаря, там уже не мало погибло. И говорить, что это все была удачная эвакуация, я думаю, что это неправда».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, террорист, АТО, боевик Моторола
 
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