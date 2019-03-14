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Архив - Донецкая область

Боевики «ЛНР» каждый день убивают друг друга: стало известно об очередном громком инциденте

14.03.2019 09:00
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Боевики «ЛНР» каждый день убивают друг друга: стало известно об очередном громком инциденте

Жизнь на временно оккупированной пророссийскими боевиками территории Донецкой и Луганской областей, как говорится, не удалась. Буквально каждый день мы слышим, как оккупанты уничтожают друг друга, как ФСБ ликвидирует представителей «русского мира», или как террористов постигает мгновенная карма. 

Так вышло и в данном случае, о котором, как передают корреспонденты replyua.net, на своей странице в «Твиттере» сообщил блогер Necro Mancer. Согласно его сообщению, сепаратистские источники сообщили, что на территории «ЛНР» представители недоармии Путина, а если быть точнее, то речь идет о Брянке, жестко расправились со своим сослуживцем. 

По данным блогера, инцидент произошел буквально на днях в городе Брянка, который пока что находится под оккупацией России. Один из террористов начал жестко избивать своего соратника по алкоголю и оружию. В результате один боевик зверски убил другого. ЧП имело место вблизи магазина «София». Только спустя сутки местные «правоохранительные органы» обнаружили убийц – 29-летнего Георгия Колесникова, ярого сторонника Путина. А убитым оказался некий Александр Матвейчук.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ОРДЛО
 
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