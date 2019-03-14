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«Нет уже ополчения»: Гиркин сделал громкое заявление
«Экс-министр обороны ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что подразделения НВФ — это всего лишь наемники, для которых неважно на кого работать и кого убивать. Соответствующее заявление Стрелков сделал в интервью пропагандисту Максиму Калашникову.
По его словам нынешние члены НВФ абсолютно беспринципны и циничны. Стрелков уточнил:
«Они за эти 15 тысяч (рублей), которые там очень неплохие деньги, если понадобится, и в свой народ будут стрелять. Там основной контингент — люди, которым на все наплевать».
При этом он признал, что «ДНР» до сих пор финансирует Кремль:
«Они получают деньги не из казны „республики“! И они не ополченцы. Нет уже ополчения! Ополчение кончилось после дебальцевской кампании. Это контрактники».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Гиркин
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