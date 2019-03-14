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Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки
Пресс-центр Операции Объединенных сил озвучил потери гибридной армии Российской Федерации на Донбассе в ходе ответного огня ВСУ.
За минувшие сутки, 13 марта, бандформирования "Л/ДНР" 2 раза нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
Удалось зафиксировать, что оккупанты РФ стреляли в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”.
Враг обстрелял позиции ООС из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе города Авдеевки и из снайперского оружия вблизи населенного пункта Марьинка.
В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Согласно данным разведки, один оккупант был уничтожен, трое ранены. "С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано”, - констатировали в штабе ООС.
Теги: Донбасс, война, убиты, ДНР, ЛНР, ВСУ
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