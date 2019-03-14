Последние новости раздела
- В «ДНР» в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ с ростовской пропиской»18:02
- В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»16:10
- Видео точной контратаки ВСУ покорило Сеть - у боевиков "200-е": "Небратья, хватит шастать по украинской земле", - Штефан 14:20
- «Нет уже ополчения»: Гиркин сделал громкое заявление14:09
- Порошенко сегодня посетит Донбасс13:30
- В ОРЛО ходят слухи об отставке главаря «ЛНР» Пасечника и называют имя преемника12:20
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки 10:30
- Боевики «ДНР» минируют жилые районы в Донецке и поля в районе н.п. Сигнальное09:15
- Боевики «ЛНР» каждый день убивают друг друга: стало известно об очередном громком инциденте09:00
- «Центробанк ДНР» выпустил памятный знак с изображение убитого Захарченко08:16
Под Мариуполем бойцы ВСУ сбили беспилотник член НВФ
14.03.2019 18:20
В зоне ООС на Донбассе в районе Водяного украинские военные бойцы ВСУ сбили беспилотник членов НВФ. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В штабе отметили, используя «весеннее перемирие, противник продолжает ведение разведки всеми средствами, в том числе с использованием современных БПЛА. В штабе рассказали, что с целью уточнения построения системы обороны подразделений Объединенных сил противник пытался использовать БПЛА типа квадрокоптер «Фантом-4ˮ на Мариупольском направлении».
Сейчас военные передали сбитый БПЛА специалистам специальных подразделений для изучения собранной им информации, в том числе и о бывших владельцах.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Мариуполь, беспилотник, ВСУ, НВФ
Читайте также:
- В Маріуполі лунали трембіта та Дзідзьо
- Потери российской армии на Донбассе значительно возросли: боевая сводка
- Украинский Эйнштейн поднял в небо над Мариуполем летающую тарелку (ФОТО)
- "Шахтеры" под Донецком сразу притихли: в Сеть попали кадры уничтожения техники боевиков точным попаданием ВСУ
- Боевики 29 раз обстреляли защитников Мариуполя
- В секторе "М" боевики пытались штурмовать позиции ВСУ
- В «ДНР» в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ с ростовской пропиской»18:02
- В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»16:10
- Видео точной контратаки ВСУ покорило Сеть - у боевиков "200-е": "Небратья, хватит шастать по украинской земле", - Штефан 14:20
- «Нет уже ополчения»: Гиркин сделал громкое заявление14:09
- Порошенко сегодня посетит Донбасс13:30
- В ОРЛО ходят слухи об отставке главаря «ЛНР» Пасечника и называют имя преемника12:20
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки 10:30
- Боевики «ДНР» минируют жилые районы в Донецке и поля в районе н.п. Сигнальное09:15
- Боевики «ЛНР» каждый день убивают друг друга: стало известно об очередном громком инциденте09:00
- «Центробанк ДНР» выпустил памятный знак с изображение убитого Захарченко08:16
- В «ДНР» в очередной раз обещают выдать «паспорта РФ с ростовской пропиской»18:02
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- В «Нафтогазе» заявили, что есть возможность не повышать цены на газ17:30
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Ждать осталось всего ничего: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет до +20 градусов17:00
- Пенсии теперь не для всех: что изменится в Украине16:40
- Крики и хаос: в киевском метрополитене произошло ЧП16:29
- Вышел расширенный трейлер финальной части "Мстителей" (ВИДЕО)16:20
- В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»16:10
- Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену15:45
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену15:45
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать12:01
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект