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«Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
За последнее время на сторону Украины от «русского мира» на Донбассе один за другим бегут и сдаются террористы. Одной из последних на такие действия решилась наделавшая много шума «Ополченочка». Сегодня стало известно, что террористы сообщили об аналогичном действии, но со стороны украинских защитников.
Как передают корреспонденты replyua.net со ссылкой на украинские СМИ, в телеграмм-канале InsideDonetsk появилась информация о том, что на сторону «ЛНР» перешел военнослужащий 54-й бригады ВСУ. В это же время было обнародовано и само имя украинского защитника, который принял решение перейти к российским наемникам. Согласно сообщению, его зовут Сергей Магденко.
Также в телеграмм-канале сообщается, что кроме информации, ценной для украинской стороны, военный захватил с собой к террористам определенные секретные документы, которые сейчас активно изучает российская сторона. Напомним, ранее мы уже сообщали, что один из кремлевских пропагандистов потребовал от властей России любой ценой вернутьСветлану Дрюк на оккупированную территорию Донбасса.
Теги: Украина, Донбасс, ЛНР, ВСУ
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