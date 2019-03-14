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В Макеевке в честь аннексии Крыма построят сквер «Русская весна»
В Горняцком районе неподконтрольной Украине Макеевки Донецкой области к пятилетию аннексии Крыма Россией появится сквер «Русская весна». Об этом сегодня сообщила так называемая «заместитель руководителя ЦИ „ОД ДР“ по организационной работе» Евгения Коринец.
Так, она отметила:
«Мы запланировали на 22 марта закладку сквера „Русская весна“ в Макеевке в Горняцком районе. Она приурочена к пятилетию воссоединению Крыма и Российской Федерации. Начало мероприятия в 10:00. Мы приглашаем всех».
По ее словам, на территории будущего сквера уже растет порядка 300 саженцев крымских сосен, планируется высадить еще около сотни деревьев. Здесь же будет оформлена отдельная площадка с камнем в виде полуострова Крым и названием парка.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, Макеевка, ДНР
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