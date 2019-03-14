Главная / Новости / Донецкая область / В ОРЛО ходят слухи об отставке главаря «ЛНР» Пасечника и называют имя преемника
Последние новости раздела
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки 10:30
- Боевики «ДНР» минируют жилые районы в Донецке и поля в районе н.п. Сигнальное09:15
- Боевики «ЛНР» каждый день убивают друг друга: стало известно об очередном громком инциденте09:00
- «Центробанк ДНР» выпустил памятный знак с изображение убитого Захарченко08:16
- Жители "ЛНР" массово снимают деньги и "штурмуют" магазины 08:00
- Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины21:00
- «Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители20:30
- Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов20:00
- На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины19:15
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации 18:45
В ОРЛО ходят слухи об отставке главаря «ЛНР» Пасечника и называют имя преемника
14.03.2019 12:20
В социальных сетях жители неподконтрольной Украине части Луганщины активно обсуждают информация о том, что главарь «ЛНР» Леонид Пасечник вскоре покинет занимаемую «должность» из-за болезни. Об этом сообщают пользователи в соцсети.
Так, пользователь «ЛНР (Колывано — Бджолария) отмечает, что Пасечник, якобы уже завтра объявит о своей отставке:
«К вечеру понесли новые слухи по Луганску. Якобы, завтра Леня заявит о своей отставке по болезни, приемник Владик Дейнего (Ракетчик Станичанский). Завтра все и узнаем. Хотя, Колывана в отставку отправляли аж 2,5 года, но все-таки отправили, благодаря Корнету. А Леню только 2 месяца».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ЛНР, ОРЛО, Пасечник
Читайте также:
- В "ЛНР" решил создать топливную компанию
- В жилом доме в ОРЛО прогремел взрыв: четверо пострадавших
- Оккупанты ОРЛО готовят провокации от «украинских спецслужб»
- Боевики ОРЛО получили приказ сбивать беспилотники СММ ОБСЕ
- В "ЛНР" приготовили к "работе" РСЗО "Град"
- Опасные перемещения: в ОРЛО гонят военную технику
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки 10:30
- Боевики «ДНР» минируют жилые районы в Донецке и поля в районе н.п. Сигнальное09:15
- Боевики «ЛНР» каждый день убивают друг друга: стало известно об очередном громком инциденте09:00
- «Центробанк ДНР» выпустил памятный знак с изображение убитого Захарченко08:16
- Жители "ЛНР" массово снимают деньги и "штурмуют" магазины 08:00
- Стрелков рассекретил планы России по захвату Востока Украины21:00
- «Русский мир» превратил Горловку в «труп» - местные жители20:30
- Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов20:00
- В ОРЛО заявили о желании бойца ВСУ «перейти на сторону ЛНР»19:43
- На Донбассе от взрыва гранаты погибли двое защитников Украины19:15
- Джеймса Бонда пересадят на электромобиль12:10
- Стало известно о важных переменах в армии: военнослужащих ждет серьезное повышение дохода 12:00
- В работе популярных соцсетей произошел глобальный сбой11:45
- Приметы на 14 марта: что категорически нельзя делать в день Евдокии11:31
- Что-то грядет? Ляшко выступит со срочным заявлением о своем участии в выборах11:16
- Синоптики рассказали, кого сегодня погода «побалует» дождями и мокрым снегом11:00
- В Кабмине заявили, что пенсии украинцам будут начисляться по-другому10:48
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки 10:30
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Самый несчастливый день в году: приметы на 13 марта, что категорически нельзя делать12:01
- Простой способ избавиться от депрессии09:45
- Кому деньги, кому - мужик: чего ждать к концу года разным знакам Зодиака09:15
- Супрун рассказала, сколько сахара можно есть в день08:14
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Ходаковский в панике заявил о скорой капитуляции «ДНР»
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект