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Видео точной контратаки ВСУ покорило Сеть - у боевиков "200-е": "Небратья, хватит шастать по украинской земле", - Штефан

14.03.2019 14:20
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Видео точной контратаки ВСУ покорило Сеть - у боевиков "200-е": "Небратья, хватит шастать по украинской земле", - Штефан

В социальных сетях набирает популярность видеозапись разгромного удара Вооруженных сил Украины по позиции российских оккупантов на Донбассе. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook рассказал об эффектном ударе защитников Украины по позиции боевиков на Донбассе, передает "Диалог.UA".

"В конце февраля оккупанты провоцировали, а ОСы (бойцы ООС - ред.) успокаивали. Небратья начали свободно и нагло передвигаться на своем КСП", - пишет Штефан.

По его словам, оперативный и точный удар военнослужащих ВСУ обеспечил уничтожение двоих сепаратистов.

"Нех** шастать по украинской земле, решили воины ОСы, и отправили приветствия. Двое представителей оккупационных сил присоединились к "200-й бригаде"", - добавил он.



Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ООС
 
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