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Видео точной контратаки ВСУ покорило Сеть - у боевиков "200-е": "Небратья, хватит шастать по украинской земле", - Штефан
В социальных сетях набирает популярность видеозапись разгромного удара Вооруженных сил Украины по позиции российских оккупантов на Донбассе. Офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook рассказал об эффектном ударе защитников Украины по позиции боевиков на Донбассе, передает "Диалог.UA".
"В конце февраля оккупанты провоцировали, а ОСы (бойцы ООС - ред.) успокаивали. Небратья начали свободно и нагло передвигаться на своем КСП", - пишет Штефан.
По его словам, оперативный и точный удар военнослужащих ВСУ обеспечил уничтожение двоих сепаратистов.
"Нех** шастать по украинской земле, решили воины ОСы, и отправили приветствия. Двое представителей оккупационных сил присоединились к "200-й бригаде"", - добавил он.
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ООС
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- Боевики «ЛНР» каждый день убивают друг друга: стало известно об очередном громком инциденте09:00
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