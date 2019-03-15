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Архив - Донецкая область

Армия РФ пошла в атаку, гремя обстрелами минометов и гранатометов вблизи мирных сел Донбасса

15.03.2019 12:31
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Армия РФ пошла в атаку, гремя обстрелами минометов и гранатометов вблизи мирных сел Донбасса

Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня сразу в нескольких районах на Донбассе, применив минометы 82-мм калибра.

В Штабе Операции Объединенных сил зафиксировали, что вчера, 14 марта, оккупанты РФ атаковали украинские позиции в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток".

В частности, террористы обстреляли украинских военных из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Богдановка. Также боевики активизировались в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Противник открывал огонь из стрелкового оружия вблизи поселка Майское. А из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов атаковал ВСУ в районе населенного пункта Луганское. От минометных ударов из оружия калибра 82 мм пострадали бойцы ООС у села Екатериновка.



Теги: Россия, Донбасс, армия, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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