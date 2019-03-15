Битва за воду: отремонтирован важный для Донбасса объект

15.03.2019 18:59

С 13 по 14 марта ремонтные бригады Ясиноватского участка Донецкого РПУ работали над устранением утечки на водоводе диаметром 1400 мм на насосной станции первого подъема Южнодонбасского водопровода (ЮДВ).

По данным КП «Компания «Вода Донбасса», 13 марта, как только бригада прибыла к месту повреждения, начались боевые действия, которые не позволили закончить работы. 14 марта были получены гарантии безопасности и сотрудники приступили к восстановительным работам, в ходе выполнения которых была заварена трещина длиной 70 см.

Напомним, что насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода находится в «серой» зоне между селами Васильевка и Крутая Балка. Это один из важнейших объектов водоснабжения региона. От насосной станции первого подъема ЮДВ вода из канала Северский Донец-Донбасс подается на четыре фильтровальных станции: Карловскую (водоснабжение населенных пунктов - города: Белозерское, Белицкое, Горняк, Доброполье, Мирноград, Новогродовка, Покровск, Селидово, Украинск; поселки городского типа: Александровка, Водянское, Вишневое, Желанное, Кураховка, Новодонецкое, Святогоровка, Острый, Цукурино; села: Александрополь, Анновка, Балаган, Беззаботовка, Григорьевка, Зоряное, Водяное, Орловка, Ласточкино, Проминь, Нововодяное, Светлое, Иверское, Николаевка, Мироновка, Петровка, Лисовка), Великоанадольскую (водоснабжение населенных пунктов: города: Волноваха, Докучаевск, Угледар, поселок городского типа Новотроицкое, села: Владимировка, Октябрьское, Ольгинское, Благодатное, Ближнее, Ясное) Старокрымские № 1 и №2 (Мариуполь, Сартана, Старый Крым).