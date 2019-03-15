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Четверо наемников РФ сдались ООС: как боевиков удалось втайне вывезти из "Л/ДНР" по их же просьбе
Представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов заявил об успешном задержании четверых участников бандформирований "Л/ДНР" на Донбассе.
В среду, 13 марта, в полицейские участки Донецкой и Луганской областей были доставлены четверо предполагаемых участников вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе, передает "Диалог.UA".
Сообщается, что украинские силовики за сутки раскрыли семь преступлений с незаконным оборотом оружия и боеприпасов на Донбассе, изъяв гранаты, взрыватели и патроны. Также полиция Донецкой области констатировала, что в 2019-м только ее сотрудникам добровольно сдались десять участников незаконных вооруженных формирований, надеясь на освобождение от уголовной ответственности в рамках программы "Тебя ждут дома". "Некоторых экс-наемников, которые не выдержали жизни в “республике”, правоохранители выводили через линию разграничения в результате спецопераций", - пояснили в пресс-центре ООС.
Теги: Донбасс, оружие, полиция, уголовная ответственность, задержание, ДНР, ЛНР, боевики, РФ, ООС
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