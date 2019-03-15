Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Четверо наемников РФ сдались ООС: как боевиков удалось втайне вывезти из "Л/ДНР" по их же просьбе

15.03.2019 18:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Четверо наемников РФ сдались ООС: как боевиков удалось втайне вывезти из "Л/ДНР" по их же просьбе

Представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов заявил об успешном задержании четверых участников бандформирований "Л/ДНР" на Донбассе.

В среду, 13 марта, в полицейские участки Донецкой и Луганской областей были доставлены четверо предполагаемых участников вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе, передает "Диалог.UA".

Сообщается, что украинские силовики за сутки раскрыли семь преступлений с незаконным оборотом оружия и боеприпасов на Донбассе, изъяв гранаты, взрыватели и патроны. Также полиция Донецкой области констатировала, что в 2019-м только ее сотрудникам добровольно сдались десять участников незаконных вооруженных формирований, надеясь на освобождение от уголовной ответственности в рамках программы "Тебя ждут дома". "Некоторых экс-наемников, которые не выдержали жизни в “республике”, правоохранители выводили через линию разграничения в результате спецопераций", - пояснили в пресс-центре ООС.



Теги: Донбасс, оружие, полиция, уголовная ответственность, задержание, ДНР, ЛНР, боевики, РФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх