Члены НВФ применили запрещенное оружие и получили мощный ответ ВСУ

15.03.2019 09:53

За минувшие сутки на Донбассе подразделения НВФ четыре раза обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного «Минском» вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» члены НВФ вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Богдановки.

При этом в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» из стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ вблизи Травневого, а из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — в районе Луганска. Минометы калибра 82 мм российские наемники применили у села Екатериновка.

В результате провокаций потерь среди бойцов ВСУ нет. По данным разведки, 14 марта один член НВФ был ранен. Также уничтожили боевую машину пехоты противника БМП-1.