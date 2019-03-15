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Члены НВФ в Донецке жалуются на низкую зарплату
Представители незаконных вооруженных формирований и их семьи, живущие в Донецке, жалуются, что им не повышают «боевые» — доплату за участие в военных действиях.
Об этом члены НВФ пишут в социальных сетях, передает donpress.com.
По их словам, повышение обещают еще с 2016 года, но его так и не было.
«Обещают с января еще», — также пишут дончане.
Согласно сообщениям, представителям НВФ обещали поднять жалованье на 15%.
При этом комментаторы отмечают, что такие обещания — обман, и повышения «боевых» не будет.
«Забудьте. хватит вестись на этот развод!!! смотрите чтобы в общем за БД не отменили!!!» — говорится в сообщениях.
Также сообщается, что не платят выплаты даже семьям погибших.
«Даже родным погибших не платят, прямо говорят денег нет. Какое повышение», — отметила дончанка.
При этом обычные горожане возмущены — по их словам, у представителей НВФ доходы значительно выше, чем у рядовых дончан.
«Кто знает когда зп в гражданском секторе будет больше чем у военных и когда этот бардак закончится?» — пишут комментаторы.
Также многие из них считают, что «родину защищать идут бесплатно».
«Я думал, люди идут защищать свою семью и родину по зову сердца или долга, а не за бабосики. Выходит, что в ситуации угрозы жизни такие защитники и с места не двинутся, чтоб кого-то защитить, пока им не заплатят. Уже прошли времена 14−15 годов, когда люди вставали за идею. Сейчас Фронт — тупо место заработка, ибо больше зарплат нигде нет. Открыть сейчас заводы и шахты с зарплатами 15−20 тысяч, как оно должно быть — никто воевать не станет, все сложат оружие и пойдут спокойно работать и обеспечивать семьи и это факт», — отметил дончанин.
Теги: Донецк, Донбасс, зарплата, доплата, выплаты, соцсети, жалобы, доходы, НВФ
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