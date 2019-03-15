Флаг Украины в Донецке снимали с участием саперов

15.03.2019 08:10

Появившийся вчера, 14 марта, флаг Украины в неподконтрольном украинскому правительству Донецке снимали при помощи саперов.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.

По их данным, под флагштоком, на котором был поднят флаг, якобы была оставлена коробка с неизвестным содержимым. Место вокруг флагштока было оцеплено, работали снайперы.

«Неизвестные подняли флаг Украины и положили под него коробку, имитирующую ВУ», — говорится в сообщениях.