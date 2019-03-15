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Голосуя за Тимошенко, вы приведете РФ к победе на Донбассе: "Реальной альтернативы Порошенко нет", - Нусс украинцам
Предложение кандидата в президенты Юлии Тимошенко о капитуляции ВСУ на Донбассе и возмещении нанесенного ущерба странами-подписантами Будапештского меморандума вместо РФ вызвало негодование экспертов.
Политолог Павел Нусс отреагировал на заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о тактике кандидата Юлии Тимошенко в вопросе войны на Донбассе, передает "Диалог".
В частности, сообщалось, что Тимошенко готова согласиться на мир на востоке Украины, соблюдая условия Кремля. "Капитуляция – это и есть план, сепаратный план, то есть договориться она хочет с Путиным, но все траты за нанесенный россиянами ущерб возложить на стран-подписантов Будапештского меморандума", - отмечает он. Более того, изумление эксперта вызывает тот факт, что тяжело донести до электората Тимошенко факт: они выбирают акт капитуляции Украины. "О Зеленском и вовсе нечего говорить, так как он всецело подконтрольный беспринципному олигарху. Вообще, орать не перестану, что реальной альтернативы президенту Порошенко на сегодня нет! Вот нет, и смиритесь с этим!" – резюмировал аналитик.
Теги: Донбасс, Путин, война, выборы президента, избиратели, ВСУ, Тимошенко
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