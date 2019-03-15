Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели

15.03.2019 19:39

Возникшая по вине оккупационной "администрации" "ДНР" критическая ситуация с обеспечением водой жителей "республики" может стать поводом для масштабного вторжения российских войск на неоккупированную украинскую территорию. Как пишет житель Донецка и известный блогер Фашик Донецкий, недавно он получил информацию о совещании, которое главарь "ДНР" Денис Пушилин провел с "высокопоставленными" "чиновниками"оккупационной "власти" в Донецке, передает "Диалог.UA".

На этом совещании главарь боевиков выразил недовольство работой "совмина" "ДНР", его руководителя Мартынова и приказал последнему прекратить все контакты с предприятием "Вода Донбасса", офис которого находится в Мариуполе и которое обеспечивает водой "республику", не получая при этом никакой оплаты. "Пушилин верещал как весенний кот, который хочет любви, ибо получил пистонов от кураторов из рф. Под горячую руку чепушилина попал сам Мартынов, так называемый "глава правительства дыныры", его работой ммм-щик был категорически недоволен. Также Мартынову запретили без разрешения контактировать с представителями КП "Вода Донбасса" и иностранцами. Вообще иностранцев полуузбек очень не любит, он считает их опасными врагами дыныры", - пишет блогер. Он добавляет, что Пушилин на том совещании сказал, что "помощь в решении проблем с водоснабжением", возможно, будет "блестящим фантиком", в который россияне обернут свое вторжение. "Ну а теперь самое интересное. Пушилин получил от кремля задачу — отжать КП Вода Донбасса полностью и целиком. Причина — пушилину приказали ликвидировать зависимость от предприятия. Но отжимать — то таке, в этом ничего нового нет для коллаборантов. Интересно другое: пушилин приказал всеми способами раскрутить и осветить конфликт по поводу воды в сми, ибо он владеет информацией о том, что роспропаганда уже разработала и подготовила информкампанию по этому поводу",- рассказал Фашик Донецкий. Также Пушилин сказал, что РФ воспользуется "хаосом в Украине". То есть, есть серьезные основания полагать, что "финишная прямая" президентских выборов станет чередой провокаций и будет сопровождаться мощным вбросом дезинформации со стороны Кремля. И, разумеется, массированной пропагандистской кампанией оккупантов. "Ну и последнее и самое грустное. Согласитесь, ммм-щик не мог просто так сказать, что в Украине будут "качели", а также не мог разработать операцию по дестабилизации обстановки вне оккупации. Это значит, что нас ждут увлекательнейших три недели, ибо р**ня уже все придумала. Вскроется не одна консерва, будут провокации и фейковые новости. Морали нет. Держим голову холодной, ибо скучно не будет", - резюмировал Фашик Донецкий.