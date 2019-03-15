Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

КПВВ «Новотроицкое» не будет проводить пропуск граждан 17 марта

15.03.2019 17:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
КПВВ «Новотроицкое» не будет проводить пропуск граждан 17 марта

17 марта КПВВ «Новотроицкое» не будет проводить пропуск граждан через линию соприкосновения из-за реконструкции.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает donpress.com.

В штабе добавили, что для улучшения условий пересечения линии соприкосновения на КПВВ «Новотроицкое» уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, а также, завершено строительство мест укрытия и навесов для людей.

В то же время, для установки уже смонтированных конструкций, подключения их к сетям электро- и водоснабжения, планируется проведение монтажных работ повышенной опасности с привлечением тяжелой спецтехники. В штабе добавили:

«Поэтому, с целью соблюдения необходимых мер безопасности как для персонала, проводящего контрольные процедуры в КПВВ, так и для граждан, пересекающих линию разграничения, по решению командующего объединенных сил, в воскресенье, 17 марта, будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ „Новотроицкое“ на один день».



Теги: Донбасс, реконструкция, Новотроицкое, пункт пропуска, КПВВ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх