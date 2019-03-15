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КПВВ «Новотроицкое» не будет проводить пропуск граждан 17 марта
17 марта КПВВ «Новотроицкое» не будет проводить пропуск граждан через линию соприкосновения из-за реконструкции.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает donpress.com.
В штабе добавили, что для улучшения условий пересечения линии соприкосновения на КПВВ «Новотроицкое» уже смонтированы новые модули для проведения паспортного и фискального контроля, а также, завершено строительство мест укрытия и навесов для людей.
В то же время, для установки уже смонтированных конструкций, подключения их к сетям электро- и водоснабжения, планируется проведение монтажных работ повышенной опасности с привлечением тяжелой спецтехники. В штабе добавили:
«Поэтому, с целью соблюдения необходимых мер безопасности как для персонала, проводящего контрольные процедуры в КПВВ, так и для граждан, пересекающих линию разграничения, по решению командующего объединенных сил, в воскресенье, 17 марта, будет временно прекращено осуществление пропускных операций в КПВВ „Новотроицкое“ на один день».
Теги: Донбасс, реконструкция, Новотроицкое, пункт пропуска, КПВВ, ООС
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