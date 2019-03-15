Мрачные кадры с Донбасса: так будет с каждым населенным пунктом, который захочет призвать "ру***ий мир"

15.03.2019 09:32

Поселок Пески был одним из самых элитных на ныне оккупированном РФ Донбассе. Несмотря на дорогое жилье, люди все равно стремились покупать тут недвижимость.

Сегодня от былой роскоши поселка на Донетчине не осталось и следа, после того, как сюда в начале "русской весны" на Донбассе ступил сапог русского оккупанта, Пески превращены в руины, передает "Диалог.UA".

"Пески — место отчуждения", - сказано в подписи к кадрам, которые разместило одно из сообществ в соцети. "Донецкая Припять. Печаль", "Как же это печально…" "Элитный поселок… был…жалко очень", - комментируют кадры в соцсети, добавляя, что еще в начале 2014 года страшно было подумать, во что может превратиться эта территория после захвата Россией.