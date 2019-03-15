Главная / Новости / Донецкая область / Мрачные кадры с Донбасса: так будет с каждым населенным пунктом, который захочет призвать "ру***ий мир"
Последние новости раздела
- Мрачные кадры с Донбасса: так будет с каждым населенным пунктом, который захочет призвать "ру***ий мир"09:32
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15.03.201909:30
- Флаг Украины в Донецке снимали с участием саперов08:10
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и нарвались на "ответку" от ВСУ07:51
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"07:28
- «Это — приговор»: наемник рассказал о печальных перспективах НВФ в районе Желобка21:00
- В Донецке бюджетники возмущены и отказываются идти на митинг 31 марта 2019 года20:40
- Военные ООС смогут проголосовать на специальных избирательных участках, с сегодняшнего дня такие существуют19:47
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ19:30
- Под Мариуполем бойцы ВСУ сбили беспилотник член НВФ18:20
Мрачные кадры с Донбасса: так будет с каждым населенным пунктом, который захочет призвать "ру***ий мир"
15.03.2019 09:32
Поселок Пески был одним из самых элитных на ныне оккупированном РФ Донбассе. Несмотря на дорогое жилье, люди все равно стремились покупать тут недвижимость.
Сегодня от былой роскоши поселка на Донетчине не осталось и следа, после того, как сюда в начале "русской весны" на Донбассе ступил сапог русского оккупанта, Пески превращены в руины, передает "Диалог.UA".
"Пески — место отчуждения", - сказано в подписи к кадрам, которые разместило одно из сообществ в соцети. "Донецкая Припять. Печаль", "Как же это печально…" "Элитный поселок… был…жалко очень", - комментируют кадры в соцсети, добавляя, что еще в начале 2014 года страшно было подумать, во что может превратиться эта территория после захвата Россией.
Теги: Донецк, Донбасс, недвижимость, жилье, руины, Пески, соцсети, оккупанты, кадры
Читайте также:
- В Донецке ажиотаж из-за техники боевиков: ""ДНР" к наступлению готовится, террористы ездят как ненормальные"
- В Донецке жилье для пострадавших досталось «офицерам», которые сдают и продают его
- Смелая надпись из оккупированного Донецка показала реальное отношение дончан к РФ – опубликовано сильное фото
- Шок! Пески под Донецком превратились в руины
- С Днем строителя! В Донецке сдан в эксплуатацию новый дом и установлен абсолютный строительный рекорд
- Согнали под угрозой увольнения: появилось фото безрадостного первомайского шествия в Донецке
- Мрачные кадры с Донбасса: так будет с каждым населенным пунктом, который захочет призвать "ру***ий мир"09:32
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15.03.201909:30
- Главари «ЛНР» приняли «постановление» об узаконивании рабства09:11
- Россия срочно усиливает военные части: на Донбасс зашла крупная партия техники РФ, к госгранице стянуты десятки танков08:52
- Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Хулиган»08:32
- Флаг Украины в Донецке снимали с участием саперов08:10
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и нарвались на "ответку" от ВСУ07:51
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"07:28
- «Это — приговор»: наемник рассказал о печальных перспективах НВФ в районе Желобка21:00
- В Донецке бюджетники возмущены и отказываются идти на митинг 31 марта 2019 года20:40
- Мрачные кадры с Донбасса: так будет с каждым населенным пунктом, который захочет призвать "ру***ий мир"09:32
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15.03.201909:30
- Главари «ЛНР» приняли «постановление» об узаконивании рабства09:11
- Microsoft добавила в Windows 7 поддержку DirectX 1209:00
- Россия срочно усиливает военные части: на Донбасс зашла крупная партия техники РФ, к госгранице стянуты десятки танков08:52
- Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Хулиган»08:32
- Киевское «Динамо» установило исторический антирекорд08:20
- Флаг Украины в Донецке снимали с участием саперов08:10
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и нарвались на "ответку" от ВСУ07:51
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"07:28
- Как избавиться от запаха пота народными средствами22:23
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену15:45
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- РФ готовится оккупировать всю Донецкую область: Кремль приказал Пушилину атаковать первый объект