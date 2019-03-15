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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и нарвались на "ответку" от ВСУ

15.03.2019 07:51
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На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и нарвались на "ответку" от ВСУ

За минувшие сутки, 14 марта, на Донбассе пророссийские боевики четыре раза обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"14 марта российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям наших войск, один раз применив при этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Богдановки.
Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" из стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ вблизи Травневого, а из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Луганска. Минометы калибра 82 мм российские наемники применили у села Екатериновка.

"Потерь среди наших защитников нет. По данным разведки, 14 марта одного оккупанта ранено. Также уничтожено боевую машину пехоты противника БМП-1", – рассказали в ООС.



Теги: Донбасс, разведка, вооружение, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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