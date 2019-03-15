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На Донетчину надвигается штормовой ветер
15.03.2019 20:03
В Донецкой области завтра, 16 марта, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий, сильный ветер. Об этом сегодня, 15 марта, сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.
«По данным Укргидрометцентра, в течение суток 16 марта и ночью 17 марта на Донетчине порывы ветра 15-20 м/с», – говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, ветер, шторм, Донетчина, прогноз погоды
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