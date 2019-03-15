На двух пунктах пропуска на Донбассе скончались люди

15.03.2019 17:22

Сегодня в районе КПВВ «Новотроицкое» и «Майорское» во время пересечения пунктов пропуска скончались два человека.

Об этом сообщает украинская сторона СЦКК, передает donpress.com.

Так, сегодня в 10:35 на КПВВ «Новотроицкое» водитель такси сообщил, что во время движения автомобиля от блокпоста «Березовое-2» 64-летний гражданин К. почувствовал слабость и потерял сознание. Старший наряда КПВВ «Новотроицкое» вызвал карету скорой помощи, которая прибыла в 10:45. В СЦКК добавили:

«Однако, по приезду скорой констатировали факт смерти данного гражданина. Предварительный диагноз — инфаркт».

В 11:20 родственники умершего забрали тело на временно оккупированную территорию (умерший линию разграничения не пересекал).

Кроме того, о сегодня во время прохождения КПВВ «Майорское» на вход с неподконтрольной Украине территории гражданин Украины П. в 11:40 потерял сознание и в 11:45 была вызвана скорая помощь «Asap». В СЦКК добавили:

«По прибытию скорой помощи с 12:00 до 12:15 осуществлялись реанимационные мероприятия, которые не дали положительного результата. В 12:15 врачами констатирована смерть данного гражданина. Родственники умершего планируют перевезти тело на временно оккупированную территорию (умерший линию разграничения не пересекал)».