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Приходько извинился перед горловчанами за беспорядок в городе и призвал выйти на субботник

15.03.2019 12:49
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Приходько извинился перед горловчанами за беспорядок в городе и призвал выйти на субботник

Так называемый «мэр» неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области Иван Приходько пригласил горожан принять участие в субботниках, чтобы подготовить город к весенне-летнему периоду проведут три субботника.

По его словам, общегородской состоится 23 март и еще два называются общереспубликанскими, которые пройдут 6 и 20 марта, передает donpress.com.

Приходько уточнил:

«Мы готовимся к двухмесячнику по благоустройству, нужно наводить порядок после зимы, все на этом сконцентрировано. Нам нужно делать очень много дорог. Зима была очень сложная. И я хочу принести извинения горловчанам, если мы не успевали что-то делать. И не потому что не хотели, физически не смогли».



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, мэр, субботник, благоустройство
 
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