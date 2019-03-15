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Пушилин вместе с «главой» Крыма и депутатами Госдумы РФ провели митинг в Севастополе
15.03.2019 16:40
В оккупированном Севастополе прошел праздничный митинг по случаю пятой годовщины «референдума» 2014 года.
В числе участников митинга были главари «ДНР» и Крыма Денис Пушилин и Сергей Аксенов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, главарь «ЛНР» Леонид Пасечник, главы всех четырех думских фракций, а также другие политики и общественные деятели России и европейских стран.
В ходе митинга Аксенов отметил:
«Вся страна поддержала нас, мы знали, что за нами стоит Россия, что нас не отдадут в обиду, и мы отстоим и защитим свои интересы».
Источник: donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Севастополь, митинг, референдум, ДНР, ЛНР, Пушилин, Пасечник, Аксенов
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