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Пушилин вместе с «главой» Крыма и депутатами Госдумы РФ провели митинг в Севастополе

15.03.2019 16:40
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Пушилин вместе с «главой» Крыма и депутатами Госдумы РФ провели митинг в Севастополе

В оккупированном Севастополе прошел праздничный митинг по случаю пятой годовщины «референдума» 2014 года.

В числе участников митинга были главари «ДНР» и Крыма Денис Пушилин и Сергей Аксенов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, главарь «ЛНР» Леонид Пасечник, главы всех четырех думских фракций, а также другие политики и общественные деятели России и европейских стран.

В ходе митинга Аксенов отметил:

«Вся страна поддержала нас, мы знали, что за нами стоит Россия, что нас не отдадут в обиду, и мы отстоим и защитим свои интересы».

Источник: donpress.com



Теги: Россия, Донбасс, Крым, Севастополь, митинг, референдум, ДНР, ЛНР, Пушилин, Пасечник, Аксенов
 
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