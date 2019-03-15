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Рева рассказал, кто виновен в невыплате пенсий жителям ОРДЛО

15.03.2019 14:37
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Рева рассказал, кто виновен в невыплате пенсий жителям ОРДЛО

В невыплате пенсий жителям ОРДЛО виноват оккупация России. Об этом заявил Министр соцполитики Андрей Рева, пишет ДонПресс.
Министр дал четкий ответ депутату фракции «Оппозиционный блок» Александру Долженкову, задавшему ему вопрос о пенсиях украинцам, проживающим на территории ОРДЛО.
Согласно данным ООН, пенсии не выплачиваются более 700 тысячам жителей оккупированного Донбасса.

«Поэтому 700 тысяч людей по статистике, на которую ссылаетесь вы, и которые жили до начала агрессии и якобы не получают пенсии — это следствие агрессии», — сказал Рева.



Теги: Донбасс, министр, Министерство социальной политики, ОРДЛО, пенсии
 
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